Британия гарантирует заем Всемирного банка для Украины еще на $450 миллионов

Госпожа посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс подписала гарантию на 450 млн долларов с 1,5-миллиардного займа Всемирного банка для Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщило британское посольство.

"Вчера Великобритания гарантировала $450 миллионов из $1,5 миллиарда займа Всемирного банка для Украины, чтобы поддержать обеспечение жизненно важных государственных услуг. Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс подписала гарантию из Киева", - отметило посольство.

Вчора Велика Британія гарантувала $450 мільйонів із $1,5 мільярда позики @worldbank для України, щоб підтримати забезпечення життєво важливих державних послуг. Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс підписала гарантію з Києва 🇬🇧🇺🇦 — UK in Ukraine 🇬🇧🇺🇦 (@UKinUkraine) June 8, 2022

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