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Британия гарантирует заем Всемирного банка для Украины еще на $450 миллионов

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Британия гарантирует заем Всемирного банка для Украины еще на $450 миллионов
Госпожа посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс подписала гарантию на 450 млн долларов с 1,5-миллиардного займа Всемирного банка для Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщило британское посольство.

"Вчера Великобритания гарантировала $450 миллионов из $1,5 миллиарда займа Всемирного банка для Украины, чтобы поддержать обеспечение жизненно важных государственных услуг. Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс подписала гарантию из Киева", - отметило посольство.

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