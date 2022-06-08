Россия не сядет за стол переговоров, пока чувствует свою силу, - Зеленский
Об этом он заявил во время выступления посредством видеосвязи перед участниками Yale SEO Summit, передает Цензор.НЕТ.
"Тупик есть только тогда, когда стороны не хотят решать проблему. Есть две стороны: Украина, вокруг которой объединен мир, и Россия, которая варварски захватывает чужие территории. И если хотя бы одна сторона хочет решить эту проблему, мы точно ее решим. Желание РФ сесть за стол переговоров и дипломатическим путем, без убийств и издевательств, решить решение этой войны мы не видим. Почему? Потому что она чувствует еще силу", - сказал Зеленский.
По словам президента, Россию можно ослабить путем проведения против нее мощной санкционной политики.
"Мы ослабляем ее армию, воюя с ней на нашей земле. И потихоньку толкаем их обратно. Поэтому никаких шагов назад с нашей стороны у нас не должно быть... И весь мир это может. Мощная санкционная политика. Вы это точно можете. Если вводится отключение от SWIFT, то нужно сразу блокировать всю банковскую систему. Нельзя ввести половину санкций и ждать результата - как еще Россия минует те или иные санкции. Нужно мощно в этом плане работать, иногда теряя те или иные деньги. Но это временно. И это вы, в конце концов, не потеряете, ведь вы зарабатываете главное – независимость", - пояснил Зеленский.
Он отметил, что энергетическая, продовольственная, инфраструктурная независимость очень важна.
"Не может одна страна диктовать всему миру. Если так будет, то Украина не выдержит. А что дальше? Дальше Польша, страны Прибалтики, Европа – ракетные удары. Продолжение следует и в бизнесе. И вы это прекрасно знаете. Аппетит у государства , которая нарушила международный закон и нашу территориальную целостность, велика… Она потом и вам начнет диктовать условия, как заниматься бизнесом, с кем, с какими государствами иметь бизнес-отношения, а с какими нет", - сказал президент.