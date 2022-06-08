Россия не сядет за стол переговоров, пока чувствует свою силу, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что власти Российской Федерации не сядут за стол переговоров по прекращению войны, пока чувствуют свою силу.

Об этом он заявил во время выступления посредством видеосвязи перед участниками Yale SEO Summit, передает Цензор.НЕТ.

"Тупик есть только тогда, когда стороны не хотят решать проблему. Есть две стороны: Украина, вокруг которой объединен мир, и Россия, которая варварски захватывает чужие территории. И если хотя бы одна сторона хочет решить эту проблему, мы точно ее решим. Желание РФ сесть за стол переговоров и дипломатическим путем, без убийств и издевательств, решить решение этой войны мы не видим. Почему? Потому что она чувствует еще силу", - сказал Зеленский.

По словам президента, Россию можно ослабить путем проведения против нее мощной санкционной политики.

"Мы ослабляем ее армию, воюя с ней на нашей земле. И потихоньку толкаем их обратно. Поэтому никаких шагов назад с нашей стороны у нас не должно быть... И весь мир это может. Мощная санкционная политика. Вы это точно можете. Если вводится отключение от SWIFT, то нужно сразу блокировать всю банковскую систему. Нельзя ввести половину санкций и ждать результата - как еще Россия минует те или иные санкции. Нужно мощно в этом плане работать, иногда теряя те или иные деньги. Но это временно. И это вы, в конце концов, не потеряете, ведь вы зарабатываете главное – независимость", - пояснил Зеленский.

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Он отметил, что энергетическая, продовольственная, инфраструктурная независимость очень важна.

"Не может одна страна диктовать всему миру. Если так будет, то Украина не выдержит. А что дальше? Дальше Польша, страны Прибалтики, Европа – ракетные удары. Продолжение следует и в бизнесе. И вы это прекрасно знаете. Аппетит у государства , которая нарушила международный закон и нашу территориальную целостность, велика… Она потом и вам начнет диктовать условия, как заниматься бизнесом, с кем, с какими государствами иметь бизнес-отношения, а с какими нет", - сказал президент.