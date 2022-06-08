Российские самолеты нанесли два авиаудара по Сумщине, ранен человек, - Живицкий

Российские войска нанесли авиаудары и обстреляли из минометов приграничья Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Около 15 часов, 6 прилетов. Минометный огонь по территории Середино-Будской громады. Также прослушивались пулеметные очереди. Попадание в хозяйственное гражданское сооружение.

После 16 часов российские самолеты нанесли два авиаудара по Краснопольской громаде. Ранен 1 человек и уничтожен 1 автомобиль", - говорится в сообщении.

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