Доступ зерна с Украины на рынок является предметом основного внимания, - Госдеп США
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила в ответ на вопросы собственного корреспондента Укринформа помощница госсекретаря США Карен Донфрид.
"Продовольственная безопасность – это проблема не новая", - отметила представитель Госдепартамента США.
Она напомнила, что этот вопрос обострялся в результате пандемии COVID-19, глобальных климатических изменений и теперь – из-за войны России в Украине.
"Именно действия России усугубляют проблему продовольственной безопасности",- подчеркнула Донфрид.
Она подчеркнула, что администрация Байдена воспринимает это "очень серьезно", однако, по ее словам, пока простые решения не найдены.
"Итак, мы рассматриваем серьезные возможности. Одна из опций – это обеспечить каким-то образом отправление (грузовых судов – ред.) через Черное море. Это привлекательный в плане объемов вариант – по этому пути можно вывезти большое количество зерна, однако это также связано с проблемами – вызовами в плане безопасности и коммерческими проблемами", - пояснила помощница госсекретаря США.
По ее словам, обсуждения этого вопроса продолжаются. Евросоюз также тесно вовлечен в процесс и обдумывает способы, как можно вывезти больше зерна наземным транспортом.
"Итак, это невероятно серьезная проблема, на которой мы сосредотачиваем наше основное внимание – вместе с нашими союзниками, партнерами, ООН, ЕС. Но пока нет легких решений", - подчеркнула помощница госсекретаря США.