Доступ зерна с Украины на рынок является предметом основного внимания, - Госдеп США

Обеспечение доступа на рынок украинского зерна, заблокированного российской агрессией, является одним из главных фокусов внимания Соединенных Штатов, а также союзников, партнеров и международных организаций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила в ответ на вопросы собственного корреспондента Укринформа помощница госсекретаря США Карен Донфрид.

"Продовольственная безопасность – это проблема не новая", - отметила представитель Госдепартамента США.

Она напомнила, что этот вопрос обострялся в результате пандемии COVID-19, глобальных климатических изменений и теперь – из-за войны России в Украине.

"Именно действия России усугубляют проблему продовольственной безопасности",- подчеркнула Донфрид.

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Она подчеркнула, что администрация Байдена воспринимает это "очень серьезно", однако, по ее словам, пока простые решения не найдены.

"Итак, мы рассматриваем серьезные возможности. Одна из опций – это обеспечить каким-то образом отправление (грузовых судов – ред.) через Черное море. Это привлекательный в плане объемов вариант – по этому пути можно вывезти большое количество зерна, однако это также связано с проблемами – вызовами в плане безопасности и коммерческими проблемами", - пояснила помощница госсекретаря США.

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По ее словам, обсуждения этого вопроса продолжаются. Евросоюз также тесно вовлечен в процесс и обдумывает способы, как можно вывезти больше зерна наземным транспортом.

"Итак, это невероятно серьезная проблема, на которой мы сосредотачиваем наше основное внимание – вместе с нашими союзниками, партнерами, ООН, ЕС. Но пока нет легких решений", - подчеркнула помощница госсекретаря США.