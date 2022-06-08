С начала суток на Донбассе отбиты 7 атак врага. Уничтожено 9 единиц техники рашистов и 6 беспилотников "Орлан-10"

По состоянию на 21:00, 8 июня украинские защитники из состава группировки Объединенных сил отбили 7 атак врага. На одной локации еще идет бой.