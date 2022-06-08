Данилов объяснил, как российская пропагандистка Овсянникова могла въехать на территорию Украины: "У нас еще нет визового режима с РФ"

Бывшая редактор российского "Первого канала" Марина Овсянникова могла въехать на территорию Украины, ведь в украинском законодательстве нет запрета на пересечение границы женщин с паспортами РФ.

Об этом в комментарии Радио Свобода сказал секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Она посетила Украину. И что? Если бы вы не обращали на нее внимание, она бы и не посетила Украину. Если у нее есть паспорт РФ и если она женщина, она может въехать в нашу страну. У нас еще нет визового режима с РФ . Но я бы очень хотел, чтобы он у нас появился. Это было бы справедливо. Чтобы мы понимали, кто может приехать в нашу страну", – отметил он.

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