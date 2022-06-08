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Данилов объяснил, как российская пропагандистка Овсянникова могла въехать на территорию Украины: "У нас еще нет визового режима с РФ"

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Данилов объяснил, как российская пропагандистка Овсянникова могла въехать на территорию Украины: "У нас еще нет визового режима с РФ"
Бывшая редактор российского "Первого канала" Марина Овсянникова могла въехать на территорию Украины, ведь в украинском законодательстве нет запрета на пересечение границы женщин с паспортами РФ.

Об этом в комментарии Радио Свобода сказал секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Она посетила Украину. И что? Если бы вы не обращали на нее внимание, она бы и не посетила Украину. Если у нее есть паспорт РФ и если она женщина, она может въехать в нашу страну. У нас еще нет визового режима с РФ . Но я бы очень хотел, чтобы он у нас появился. Это было бы справедливо. Чтобы мы понимали, кто может приехать в нашу страну", – отметил он.

Также читайте: "ЕС" подготовила запрос в СБУ из-за визита российской пропагандистки Овсянниковой в Украину, - Ирина Геращенко

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Топ комментарии

  • Serhii P.
    Москалям досі не заборонений в'їзд в Україну? Я просто в шоці від цієї влади...
  • Alex Sav 8157c114
    яйця почухати простіше чім шось путне зробити.. імпотенти зеленої шмарклі
  • olele
    ҐРУНТ@grntmedia

    Судячи зі слів Авсяннікової, її привіз в Україну Антон Геращенко.
    Геращенко везе сюди "другіх русскіх", Геращенко коригує ракетні удари, Геращенко постійно постить фейки. Може хтось нарешті зробить якісь висновки щодо його діяльності?

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