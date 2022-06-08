Битва за Северодонецк – одна из самых трудных за эту войну. Там решается судьба Донбасса, - Зеленский
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Во время обращения к украинцам 8 июня президент Украины Владимир Зеленский назвал битву за Северодонецк битвой "за Донбасс".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале Зеленского.
Президент отметил: "Северодонецк по итогам и этих суток, уже 105-х суток полномасштабной войны, остается эпицентром противостояния на Донбассе. Защищаем наши позиции и наносим врагу ощутимые потери. Это очень жестокое сражение, очень тяжелое. Пожалуй, одно из самых тяжелых за эту войну. "Я благодарен каждому и каждому, кто обороняется на этом направлении. Во многом именно там сейчас решается судьба Донбасса".