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Битва за Северодонецк – одна из самых трудных за эту войну. Там решается судьба Донбасса, - Зеленский

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Битва за Северодонецк – одна из самых трудных за эту войну. Там решается судьба Донбасса, - Зеленский
Во время обращения к украинцам 8 июня президент Украины Владимир Зеленский назвал битву за Северодонецк битвой "за Донбасс".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале Зеленского.

Президент отметил: "Северодонецк по итогам и этих суток, уже 105-х суток полномасштабной войны, остается эпицентром противостояния на Донбассе. Защищаем наши позиции и наносим врагу ощутимые потери. Это очень жестокое сражение, очень тяжелое. Пожалуй, одно из самых тяжелых за эту войну. "Я благодарен каждому и каждому, кто обороняется на этом направлении. Во многом именно там сейчас решается судьба Донбасса".

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Топ комментарии

  • Amber
    Сьогодні стало відомо ,що 3000 солдат маріупольского гарнізону етапували в мухосранскі ***** РФ.
    Це просто пздц.
    Поверни пацанов і дівчат до сімей,ЗЕ-схематознік кінчений!😡‼️
  • Oleg Zaporogec
    Краще б вже мовчав, недолуге серло
  • Right Right 2d264255
    Ніхто не трогає твого зебіла, головне щоб хоча б зараз 4 разовий уклоніст який розкрадав армію не ліз до військових зі своїми порадами
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