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Суд запретил партию "Оппозиционный блок". ДОКУМЕНТ

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Суд запретил партию "Оппозиционный блок". ДОКУМЕНТ
8 июня Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность политической партии "Оппозиционный блок".

Об этом сообщил Рух ЧЕСНО, которое получило решение суда, информирует Цензор.НЕТ.

Суд запретил партию Оппозиционный блок 01

Имущество партии и всех ее ячеек, согласно решению суда, передается государству. Но само решение может быть оспорено в Верховном Суде.

Напомним, что Минюст подал иски о запрете 12 партий. Это произошло после того, как их деятельность "приостановил" СНБО. Среди них "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Оппозиционный блок", "Партия Шария", "Наши", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Государство", "Прогрессивная социалистическая партия Украины", "Социалистическая партия Украины" "Социалисты", "Блок Владимира Сальдо".

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Топ комментарии

  • Yakov Yakov
    і **** толку? вся пздота з опозиційного блоку вже в партії з другою назвою.
  • stels400
    Громадянам від цього легше?Це лайно поміняло назву і створило нову групу в раді! Це лайно по списку повинно бути арештиовано СБУ допитано і відправлено за решітку ось що повинно бути а не замилювати очі суспільство цим туалетним папіром і забороною ! Ось тому в нас с 2014 війна бо до нас не доходить що михрінь приймаємо і творимо замість того щоб під корінь знищувати колаборанство і ворогів !
  • Бенина Мама
    Ой, как хорошо. Только в Раде уже новый жопоблок, но только спереди.
    И голосует всё это дерьмо синхронно с слугой урода- с чего бы это, а?
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