Суд запретил партию "Оппозиционный блок". ДОКУМЕНТ

8 июня Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность политической партии "Оппозиционный блок".

Об этом сообщил Рух ЧЕСНО, которое получило решение суда, информирует Цензор.НЕТ.

Имущество партии и всех ее ячеек, согласно решению суда, передается государству. Но само решение может быть оспорено в Верховном Суде.

Напомним, что Минюст подал иски о запрете 12 партий. Это произошло после того, как их деятельность "приостановил" СНБО. Среди них "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Оппозиционный блок", "Партия Шария", "Наши", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Государство", "Прогрессивная социалистическая партия Украины", "Социалистическая партия Украины" "Социалисты", "Блок Владимира Сальдо".