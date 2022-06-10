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ФСБ печатает для пленных украинцев фейковые газеты с "новостями" о капитуляции Украины, - ЦПД

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ФСБ печатает для пленных украинцев фейковые газеты с "новостями" о капитуляции Украины, - ЦПД
Эти газеты должны создать у пленных впечатление, что ВСУ потерпели поражение, и заставить подписывать показания и наговаривать на себя и других.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО, передает Цензор.НЕТ.

Газеты предназначены для пленных, заключенных в СИЗО Ростова-на-Дону.

Такую манипулятивную технологию используют силовики РФ, прежде всего ФСБ и ФСИН, для того, "чтобы они (пленники) подписывали показания, наговаривали на себя и третьих лиц, с которыми они проходили службу", - рассказал основатель интернет-ресурса "Gulagu.net" В. Осечкин.

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Топ комментарии

  • Владимир fd08a616
  • Maksim Perepelitca
    Просто треба взяти за звичку - не вірити жодному слову кацапні . Жодній газеті , жодному телеканалу , жодній пропаганді , навіть якщо там - може і дійсно є правда . .
    Я от для себе давно вже закарбував у пам'яті , що - ВСЕ кацапське то - несправжнє , а їхні слова - суцільна брехня , просто тому що вони кацапські ,, то ж мене ,на цім світі , вже ніщо і ніхто не примусить їм вірити , що б вони там не говорили .
  • Алексей Королевский 40f6fcd3
    Гебельс +
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