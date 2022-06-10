ФСБ печатает для пленных украинцев фейковые газеты с "новостями" о капитуляции Украины, - ЦПД

Эти газеты должны создать у пленных впечатление, что ВСУ потерпели поражение, и заставить подписывать показания и наговаривать на себя и других.