Финляндия построит на границе с РФ забор протяженностью более тысячи километров
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Апостроф.
Поправки к закону позволят строить барьеры, такие, как ограждения, и новые пути с целью облегчения патрулирования на восточной границе.
Как рассказала министр внутренних дел Криста Микконен, перед этим будет проведена оценка пограничной службой страны.
"...правительство примет решение о пограничных заграждениях в критических зонах на восточной границе на основе оценки пограничной службы Финляндии", - сказала она.
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Также изменения будут содержать предложение разрешить сосредоточение приема заявок на предоставление убежища исключительно на некоторых пунктах въезда. По действующим правилам ЕС мигранты могут просить убежища на всех пунктах въезда в государство-член Евросоюза.
Пограничная зона между Финляндией и РФ покрыта лесом и обозначена только знаками, а также пластиковыми полосами.
Правительство Финляндии опасается, что РФ может попытаться оказать давление, направив к ее границам мигрантов, как это было в Беларуси.
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