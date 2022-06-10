Обстрелянный оккупантами Дарницкий вагоноремонтный а Киеве возобновил работу

На четвертый день после российских обстрелов Дарницкий вагоноремонтный завод в Киеве вернулся к работе.

Об этом сообщил глава "Укрзализныци" Александр Камышин, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что Россия ударила по заводу в воскресенье, аргументируя это тем, что там были украинские танки. На самом же деле на заводе ремонтируют вагоны, позволяющие наращивать экспорт руды и зерна, которые в тот же день и показали журналистам.

Два дня на ДВРЗ продолжались следственные действия, еще день – при помощи местных активистов разгребали завалы.

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"А уже на четвертый день, вчера в четверг, завод вернулся к работе. Начинаем работать в тех цехах, в которых это возможно. Переносим уцелевшее оборудование из разрушенных цехов. Восстанавливаем ремонт вагонов. Потому что нам нужно наращивать экспорт", - написал Камышин.