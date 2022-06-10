Ситуация с обороной Северодонецка контролируемая, ВСУ укрепляют Лисичанск, ожидая возможного штурма, - Мотузяник

Подразделения Вооруженных сил Украины держат оборону Северодонецка, в то же время враг не оставляет намерений форсировать реку Северский Донец.

Об этом сегодня в эфире телемарафона сказал спикер Минобороны Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В целом ситуация контролируемая со стороны сил обороны ВСУ, которые на сегодняшний день обороняют Северодонецк и укрепляют город Лисичанск, ожидая возможных штурмовых действий со стороны противника. По состоянию на сейчас там боевые действия не ведутся. Относительно "дороги жизни" (трасса Лисичанск-Бахмут) - ред.), она, к сожалению, простреливается и не является абсолютно безопасной, но я хочу подчеркнуть, что ВСУ находят все возможные пути, чтобы усилить наши подразделения", - сказал Мотузяник.

Отвечая на вопрос о возможном форсировании захватчиками реки Северский Донец, спикер МОУ отметил, что это опасная тактическая операция, однако враг не оставляет попыток ее осуществить.

"Форсирование водного препятствия - это чрезвычайно опасная тактическая операция. Она представляет огромные риски, поскольку, наступая, подразделения должны привлечь соответствующую технику и они достаточно открыты для поражения артиллерией. По состоянию на сейчас они (российская армия. - ред.) не оставляют этих попыток, отыскивают слабые места в нашей обороне, которая проходит по правому берегу реки, ищут артиллерийские точки, пытаются их подавить. ...Форсирование водного препятствия – это очень непростая операция, но враг не оставляет этих попыток", - сказал Мотузяник.

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