Если месяц назад россияне вывозили зерно из Запорожской области машинами, то теперь – поездами, – мэр Мелитополя Федоров

Российские оккупанты поездами вывозят зерно из Запорожской области в Крым. Новый урожай они тоже воруют, в том числе с помощью кораблей.

Об этом в эфире национального телемарафона сказал мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодняшний день с зерном происходят вопиющие факты кражи. Они начались больше месяца назад, когда с наших элеваторов, токов они начали его забирать. Но масштабы краж сначала были совсем другие: примерно 20-30 машин в день вывозили в сторону Крыма. А сегодня мы говорим о других цифрах – они начали вывозить его поездами", – сказал Федоров.

Также он отметил, что оккупанты формируют автопарк фур, готовятся использовать порт Бердянска и оттуда собираются вывозить зерно кораблями, баржами.

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"Они готовятся так же украсть и новый урожай. Наша задача – фиксировать все, что происходит", – отметил мэр.

Как сообщалось, на временно оккупированных территориях российские захватчики предлагают фермерам сотрудничество по схеме "70 на 30". То есть 70% урожая они забирают себе, а 30% оставляют фермерам. Кроме того, россияне не разрешают аграриям вывозить товар на подконтрольную Украине территорию.