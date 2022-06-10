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Если месяц назад россияне вывозили зерно из Запорожской области машинами, то теперь – поездами, – мэр Мелитополя Федоров

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Если месяц назад россияне вывозили зерно из Запорожской области машинами, то теперь – поездами, – мэр Мелитополя Федоров
Российские оккупанты поездами вывозят зерно из Запорожской области в Крым. Новый урожай они тоже воруют, в том числе с помощью кораблей.

Об этом в эфире национального телемарафона сказал мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодняшний день с зерном происходят вопиющие факты кражи. Они начались больше месяца назад, когда с наших элеваторов, токов они начали его забирать. Но масштабы краж сначала были совсем другие: примерно 20-30 машин в день вывозили в сторону Крыма. А сегодня мы говорим о других цифрах – они начали вывозить его поездами", – сказал Федоров.

Также он отметил, что оккупанты формируют автопарк фур, готовятся использовать порт Бердянска и оттуда собираются вывозить зерно кораблями, баржами.

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"Они готовятся так же украсть и новый урожай. Наша задача – фиксировать все, что происходит", – отметил мэр.

Как сообщалось, на временно оккупированных территориях российские захватчики предлагают фермерам сотрудничество по схеме "70 на 30". То есть 70% урожая они забирают себе, а 30% оставляют фермерам. Кроме того, россияне не разрешают аграриям вывозить товар на подконтрольную Украине территорию.

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Топ комментарии

  • Стрелок
  • Paul Foxen
    Наші нічого не можуть, і не змогли ні зберегти ні вивезти ні захистити, орки все можуть і вкрасти і знищити. і вивезти, і все для всього є. значить оман виконується за планом, путлєр теж каже все за планом, чомусь в це віриться, читаючи ось такі новини
  • Стрелок
    так може уваліть по залізниці?
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