21-летний российский призывник назвал войну отвратительной и преступной. Его оштрафовали

Суд Ставрополя обязал призывника Савелия Морозова, назвавшего войну России против Украины отвратительной и преступной, заплатить 40 тыс. рублей (20,6 тыс. грн.) штрафа.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на оппозиционное российское издание "МедиаЗона".

Когда ставропольцу Савелию Морозову пришла повестка в армию, он написал заявление на прохождение альтернативной службы. Объясняя свои взгляды на заседании комиссии, он назвал войну в Украине "отвратительной и преступной". Комиссия не стала спорить и одобрила заявление, а вот присутствовавший на заседании полицейский Козлитин зацепился за эти слова - в результате на призывника составили протокол за дискредитацию действий российской армии.

Почему капитан полиции Козлитин вообще присутствовал на заседании призывной комиссии, неизвестно. По правилам, посторонних там не должно быть.

"Я сказал, что действия руководства России и руководства армии в Украине по развязыванию этой спецоперации – это преступление", - говорит Морозов. Уже через несколько минут его заявка на прохождение альтернативной службы была принята.

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А через несколько дней Морозову позвонил по телефону участковый полицейский. Он рассказал, что присутствовавший на заседании комиссии капитан Козлитин составил на призывника рапорт за дискредитацию ВС РФ.

На суде Морозов пытался доказать, что только излагал призывной комиссии свои взгляды на армейскую службу. Но это не помогло – парня обязали заплатить штраф.