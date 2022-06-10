Россия введет в школах оккупированного Донбасса должность "политруков"

Минобразования России намерено ввести должность советника директора школы по воспитательной работе в школах оккупированного Донбасса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"В 10 регионах России была введена должность советника по воспитательной работе, она оплачивается из федерального бюджета. Ежемесячная доплата учителям составляет 15 тысяч рублей. Задача советников - организовать внеучебную деятельность, походы в театры, кино. В школах Луганской и Донецкой народных республик этот пост мы также введем. Посмотрим, как будет проводиться эта работа, и потом обязательно ее расширим", - цитирует ТАСС профильного российского министра Сергея Кравцова.

В России должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями была утверждена в школах десяти регионов страны 1 марта 2021 года.

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Напомним, по данным уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя, российские оккупанты проводят в школах Донбасса политику лингвоцида. Омбудсмен обратился в международные правозащитные организации с просьбой фиксировать и реагировать на все преступления, совершаемые РФ в Украине.