Рашисты вывозят уцелевший транспорт, детские площадки и медтехнику из Мариуполя, - горсовет
8 32628
Рашисты вывозят из оккупированного Мариуполя уцелевший транспорт, детские площадки и медицинскую технику.
Об этом сообщает горсовет, передает Цензор.НЕТ.
"В так называемой "ДНР" радуются, что теперь могут кататься на троллейбусах европейского образца, вывезенных из нашего города. Из больниц похищают современное оборудование, а из уютных дворов забирают детские площадки".
Настоящее лицо "русского мира" – убийства, разрушения и мародерство", – говорится в сообщении.