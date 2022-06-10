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Рашисты вывозят уцелевший транспорт, детские площадки и медтехнику из Мариуполя, - горсовет

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Рашисты вывозят уцелевший транспорт, детские площадки и медтехнику из Мариуполя, - горсовет
Рашисты вывозят из оккупированного Мариуполя уцелевший транспорт, детские площадки и медицинскую технику.

Об этом сообщает горсовет, передает Цензор.НЕТ.

"В так называемой "ДНР" радуются, что теперь могут кататься на троллейбусах европейского образца, вывезенных из нашего города. Из больниц похищают современное оборудование, а из уютных дворов забирают детские площадки".

Настоящее лицо "русского мира" – убийства, разрушения и мародерство", – говорится в сообщении.

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Рашисты вывозят уцелевший транспорт, детские площадки и медтехнику из Мариуполя, - горсовет 01

Топ комментарии

  • Paul Foxen
    Моя бабусі, 2 рідні сестри моєї рідної бабусі, все життя майже прожили в Маріку. з 4ьох років я там відпочивав кожне літон а морі... так, це не Мальдіви були, але для моєї незаможної сім'ї це було доступно... так до 2014 Марік був дуже проросійським совковим. а з 2013ого я там вже не бував, і не бачив, як він розквіт, але бабуся мені завжди розповідала що місто покращується, інфраструктура, транспорт, все покращується. був реальний ріст, місто відстояло право бути Українським... а тепер його знищили, дім де жили бабусі, обидві квартири знищені, домівки повністю... бабусі чудом вдалося після 45 днів облоги вибратися до Бердяснька, а потім поїхала до племінниці в їблорусь, тому що не випускали в сторону України... дуже шкода це місто... в 2014ом змогли відбитись, а зараз його тварі оманські здали з потрохами... Азовці вдмовились здати, бились дол останнього... а потім і їх здали, *під гарантії ФСБ*, тьху лять... їх діди певно теж під гарантії СС в полон здавали найкращих воїнів... собаки
  • Мобильный крематорий
    Твари радуются награбленному. Это, кстати, одна из причин, почему в свинарнике культ дилды ваевале. Именно во Вторую мировую кацапам удалось намародерить столько, что весь совок и хрюсия до сих пор живут на остатках чужого добра.
  • Стрелок
    вони пізд..ят все що не приколочено. це натура така.

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