Рашисты вывозят уцелевший транспорт, детские площадки и медтехнику из Мариуполя, - горсовет

Рашисты вывозят из оккупированного Мариуполя уцелевший транспорт, детские площадки и медицинскую технику.

Об этом сообщает горсовет, передает Цензор.НЕТ.

"В так называемой "ДНР" радуются, что теперь могут кататься на троллейбусах европейского образца, вывезенных из нашего города. Из больниц похищают современное оборудование, а из уютных дворов забирают детские площадки".

Настоящее лицо "русского мира" – убийства, разрушения и мародерство", – говорится в сообщении.

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