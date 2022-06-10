Россия держит в Черном море 40 крылатых ракет

Россия усилила свою корабельную группировку вблизи Украины еще одной подводной лодкой с крылатыми ракетами. В общей сложности сейчас оккупанты держат наготове в Черном море 40 крылатых ракет.