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Россия держит в Черном море 40 крылатых ракет

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Россия держит в Черном море 40 крылатых ракет
Россия усилила свою корабельную группировку вблизи Украины еще одной подводной лодкой с крылатыми ракетами. В общей сложности сейчас оккупанты держат наготове в Черном море 40 крылатых ракет.

Об этом сообщает Оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"Угроза ракетных ударов с моря остается высокой. 40 крылатых ракет наготове, также в готовности 1 БДК (большой десантный корабль. - Ред.)", - рассказали в Командовании.

При этом оккупанты продолжают блокировать северо-западную часть Черного моря.

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  • Валадімір Щєлєнскій
    Робота нашого снайпера. Мінус орк
  • Alex Sav 8157c114
    ми тримаемо гарпуни.. хто кого перетримає? мацква ... з дна моря
  • SergTranscarpathian
    две - три недели...
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