В Мариуполе из-за оккупантов горел завод "Сателлит", где хранятся тысячи тонн семян подсолнечника и подсолнечного масла.

Оккупанты собирались вывезти семена и масло в РФ, но пожар заставил их изменить планы.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера в результате эксперимента по восстановлению электричества начался пожар на заводе "Сателлит" в Левобережном районе по Таганрогскому шоссе. "Сателлит" занимался сбором и переработкой семян подсолнечника на масло. По данным наших источников, в результате пожара уничтожено несколько тысяч тонн семян подсолнечника и переработанное подсолнечное масло", - написал Андрющенко.

По его словам, эти остатки оккупанты собирались вывезти в РФ. Теперь оккупационная администрация Мариуполя пытается скрыть реальные потери от российского руководства.

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Позже Андрющенко добавил, что, по информации владельцев, баки с маслом не повреждены. "Так что оккупантам есть что воровать дальше", - написал Андрющенко.