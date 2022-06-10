Обмен британских военнопленных под вопросом, Россия "не хочет соблюдать правила", - член парламента Великобритании

Член парламента Великобритании Роберт Дженрик назвал ситуацию с намерением россиян казнить двух британских военнопленных Эйдена Эслина и Шона Пиннера "абсолютно возмутительной".

Об этом он сказал в эфире BBC, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Лига.нет".

Дженрик представляет в парламенте Ньюарк, где живет семья Эслина.

Как заявил Дженрик, посол Украины заверил его, что вопрос об обмене Эслина и Пиннера будет "приоритетным" при переговорах с россиянами. Однако, по словам парламентария, это зависит от того, намерена ли Россия соблюдать международное право.

Дженрик сказал, что в соответствии с Женевской конвенцией Эслин и Пиннер являются военнослужащими ВСУ и отношение к ним в плену должно быть соответствующим. Вместо этого им устраивают "показательный суд" и объявляют о намерении их казнить.

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"Двое граждан Великобритании были лишены нормального судебного процесса, и, по сути, их используют в качестве заложников", – сказал Дженрик.

Как сообщалось, так называемый "суд" в Донецке приговорил к смертной казни иностранных добровольцев, воевавших на стороне Украины - марокканца и двух британцев.