Обмен британских военнопленных под вопросом, Россия "не хочет соблюдать правила", - член парламента Великобритании
Об этом он сказал в эфире BBC, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Лига.нет".
Дженрик представляет в парламенте Ньюарк, где живет семья Эслина.
Как заявил Дженрик, посол Украины заверил его, что вопрос об обмене Эслина и Пиннера будет "приоритетным" при переговорах с россиянами. Однако, по словам парламентария, это зависит от того, намерена ли Россия соблюдать международное право.
Дженрик сказал, что в соответствии с Женевской конвенцией Эслин и Пиннер являются военнослужащими ВСУ и отношение к ним в плену должно быть соответствующим. Вместо этого им устраивают "показательный суд" и объявляют о намерении их казнить.
"Двое граждан Великобритании были лишены нормального судебного процесса, и, по сути, их используют в качестве заложников", – сказал Дженрик.
Как сообщалось, так называемый "суд" в Донецке приговорил к смертной казни иностранных добровольцев, воевавших на стороне Украины - марокканца и двух британцев.