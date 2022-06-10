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Потенциально все люди, которые в Украине переживают последствия войны, "постарели" на 10-15 лет, - Ляшко

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Потенциально все люди, которые в Украине переживают последствия войны, "постарели" на 10-15 лет, - Ляшко
Болезни, ранее присущие где-то 60-летним, теперь будут догонять украинцев в 45-50 лет, в частности, из-за психологических изменений в организме.

Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью "Украинской правде. Жизнь", сообщает Цензор.НЕТ.

"Война и так уже оказывает негативное влияние на нас с вами. Даже по тем подсчетам, которые мы проводим, сегодня потенциально все люди, которые в Украине переживают последствия войны, постарели на 10-15 лет. "Постарели" - это условно, потому что болезни, которые нас догоняли, например, в 60, теперь будут догонять в 45-50, в частности, из-за психологических изменений в нашем организме", - уточнил он.

По словам министра, сегодня больше всего летальных исходов в Украине происходит из-за сердечно-сосудистых заболеваний.

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На втором месте – онкологические заболевания, поскольку у людей нет возможности пройти ранний скрининг.

"Люди во время войны не обращаются для профилактического осмотра, а терпят до последнего, боятся нагрузить систему, да и система ориентирована на другие приоритеты. Это приведет к тому, что болезни будут выявлять на более поздних стадиях. А это означает более длительное и дорогое лечение, и не всегда эффективное", - говорит министр.

Ляшко призвал тех украинцев, которые находятся в безопасных регионах и имеют проблемы со здоровьем или давно не были у семейного врача, попытаться записаться и проконсультироваться.

"Украинцы должны жить долго и быть здоровыми", – говорит Ляшко.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что из-за войны в психологической поддержки будут нуждаться около 15 миллионов украинцев.

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Топ комментарии

  • jklpqrs
    А так все смешно начиналось: бег по фонтанам, игра в разбойники с публичным поеданием шаурмы в "закрытых" на карантин заведениях, радость радостная разносилась из-всех углов развеселого квартала, толстые зады неунывающей Котлеты и такой же неунывающей Третьяковой, которая как оказалось страдала от отсутствия матраца(может быть потому она такая злая?). "Я обещал народу Украины, что мы вернем пленных, вернем моряков, мы прекратим войну. Я этим занимаюсь лично...". А вон оно как все обернулось...
  • Oleg Zaporogec
    Зелені пітари роблять усе, щоб українці швидше повимирали особливо Ляшко і Гетьманцев стараються
  • SergTranscarpathian
    Зате перемогли короновірус!
    І порозумнішали (ну ті кому це взагалі дано) років на 50...
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