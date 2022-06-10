Потенциально все люди, которые в Украине переживают последствия войны, "постарели" на 10-15 лет, - Ляшко

Болезни, ранее присущие где-то 60-летним, теперь будут догонять украинцев в 45-50 лет, в частности, из-за психологических изменений в организме.

Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью "Украинской правде. Жизнь", сообщает Цензор.НЕТ.

"Война и так уже оказывает негативное влияние на нас с вами. Даже по тем подсчетам, которые мы проводим, сегодня потенциально все люди, которые в Украине переживают последствия войны, постарели на 10-15 лет. "Постарели" - это условно, потому что болезни, которые нас догоняли, например, в 60, теперь будут догонять в 45-50, в частности, из-за психологических изменений в нашем организме", - уточнил он.

По словам министра, сегодня больше всего летальных исходов в Украине происходит из-за сердечно-сосудистых заболеваний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У каждого десятого украинца будут негативные последствия для психического здоровья из-за войны, - Ляшко

На втором месте – онкологические заболевания, поскольку у людей нет возможности пройти ранний скрининг.

"Люди во время войны не обращаются для профилактического осмотра, а терпят до последнего, боятся нагрузить систему, да и система ориентирована на другие приоритеты. Это приведет к тому, что болезни будут выявлять на более поздних стадиях. А это означает более длительное и дорогое лечение, и не всегда эффективное", - говорит министр.

Ляшко призвал тех украинцев, которые находятся в безопасных регионах и имеют проблемы со здоровьем или давно не были у семейного врача, попытаться записаться и проконсультироваться.

"Украинцы должны жить долго и быть здоровыми", – говорит Ляшко.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что из-за войны в психологической поддержки будут нуждаться около 15 миллионов украинцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перечень инфекций, от которых желательно вакцинироваться во время войны