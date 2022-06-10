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РФ не будет отвечать на санкции Украины против Путина, - Лавров

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РФ не будет отвечать на санкции Украины против Путина, - Лавров
Глава МИД РФ прокомментировал введение Украиной санкций против Путина и российских топ-чиновников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Не думаю, что это требует нашего ответа, "чем бы ребенок не радовался", - сказал российский министр.

Напомним, ранее президент Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против руководства РФ, в частности против президента Владимира Путина и главы правительства РФ Михаила Мишустина.

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  • Eugen Mk
    ИГОГО! Галопом по Европам!
  • Garry Grant
    Кацапские ****** уже такого наворотили,что им нужно лишь молчать и обтекать.
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Хапанув Лавруша вівсяно-кокаїнової суміші і погнав тигдимська коняка!!))
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