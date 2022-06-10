Активы Шария, Медведчука и Мураева можно конфисковать по ускоренной процедуре, - глава НАПК Новиков

Активы пророссийского пропагандиста Анатолия Шария, кума Путина Виктора Медведчука и экс-нардепа-регионала Евгения Мураева могут конфисковать по ускоренной процедуре.

Об этом в интервью Forbes заявил глава НАПК Александр Новиков, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть два вида конфискации – уголовная и административная. Законопроект №7194 создает дополнительную административно-правовую процедуру конфискации активов. Медведчук, Евгений Мураев и Анатолий Шарий подпадают под признаки колобарационной и террористической деятельности. Их имущество можно конфисковать по уголовному производству и по закону №7194.

Очевидно, что уголовное дело Медведчука – это долгий процесс. Однако закон №7194 предусматривает довольно быструю судебную процедуру, которая длится до 15 суток: 10 дней – на решение суда и еще 5 – на рассмотрение дела в случае апелляции. Важно, чтобы СНБО наложил санкции на тех людей, на которых уже наложили санкции наши западные партнеры. Пока этого до сих пор не сделано. Потому и Минюст пока не может обратиться в суд", - пояснил он.

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