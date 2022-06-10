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Лавров заявил, что Польша уже осваивает территорию Украины

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Лавров заявил, что Польша уже осваивает территорию Украины
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Польша "активно осваивает" территорию Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он сказал в пятницу, комментируя слова президента Польши, сравнившего Владимира Путина с Адольфом Гитлером.

"Польша и те руководители, которые допускают подобные сентенции, наверное, им лучше посоветовать заниматься изучением истории, своей собственной истории и тех событий, которые лежат в основе польской истории. Пока мы видим, что за разговорами о недопустимости диалога с Россией польские коллеги начинают активно осваивать украинскую территорию", – сказал российский министр.

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По его словам, об этом свидетельствуют решения, "принимаемые президентом Зеленским и Верховной Радой, об особых правах поляков".

Кроме того, по словам Лаврова, "Польша создает некую параллельную систему контроля налоговой службы Украины".

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    пнх лошадь клята.
  • Мобильный крематорий
    Нету края лицемерию. Какие же кацапы паскудные.
  • Sophia-Maria Duglass
    А яке ваше свинособачье діло ? Бегіте кордони захищати від НАТО на Берінговом проліві - там до США АЖ 4 кілометра
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