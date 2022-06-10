Швейцария ввела шестой пакет санкций против РФ, включающий нефтяное эмбарго и отключение 4-х банков от SWIFT

Швейцария вслед за Евросоюзом одобрила шестой пакет санкций против России из-за агрессии против Украины, включающий эмбарго на российскую нефть.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте правительства страны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Федеральный совет 10 июня принял решение об одобрении новых санкций ЕС против России и Беларуси", – говорится в документе.

Кроме того, Берн решил ввести "финансовые санкции и запрет на въезд в страну еще для 100 человек". Это граждане России и Беларуси – военнослужащие, представители политических кругов, бизнесмены, лица, занимающиеся распространением дезинформации, как считают в Швейцарии.

Также санкции Берна, как и санкции Брюсселя, предусматривают отключение от международной системы SWIFT четырех банков - российских и белорусских.

Шестой пакет санкций ЕС в отношении России был согласован в конце мая и вступил в силу в Евросоюзе в начале июня. Этими санкциями, в частности, предусмотрен запрет на импорт сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России. Отмечается, что поэтапный отказ от сырой нефти займет в ЕС около полугода, а от нефтепродуктов – до восьми месяцев.

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Кроме того, санкции предусматривают отключение от международной системы SWIFT еще трех российских банков – Сбербанка, "Московского кредитного банка" и "Россельхозбанка". Кроме них из системы исключат Белорусский банк развития и реконструкции.