Доля теневой экономики во время войны выросла, – "слуга народа" Гетманцев

Борьба с теневой экономикой является обязательным условием вступления в ЕС.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Меры по детенизации идут активно с 2019 года, несмотря на попытки контрабандистов и теневиков затормозить этот процесс. В войну доля теневой экономики возросла, но правительство уже принимает меры по детенизации. Полномочий достаточно", - отметил парламентарий.

По его словам, "бой с тенью продолжается постоянно".

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"Собственно, то, что вы слышите в информационном поле - один из признаков и последствий этого боя. Теневики упорствуют, организуют разные провокации и антиправительственные кампании. Даже в войну. Но процесс детенизации не остановить. Это не вопрос выбора, это вопрос выживания страны. Более того, это является обязательным условием вступления в ЕС, поэтому любую дискуссию по детенизации в обществе нужно прекратить как таковую. И я призываю тех, кто до сих пор находится в тени, срочно перейти на сторону "белой" экономики", - сказал Гетманцев.

Комментируя слова президента о необходимости "полной модернизации государственных институций", глава комитета объяснил: "Это сокращение государства и диджитализация основных управленческих процессов. Война показала, что многие функции государственного аппарата можно и нужно оптимизировать, существенно снизив количество госслужащих, повысив их эффективность".

Этим сейчас занимается Нацсовет по восстановлению Украины от последствий войны, созданный президентом, добавил Гетьманцев.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что теневой экономики в Украине больше не будет.

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