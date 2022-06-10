Россия нивелировала всю борьбу за ядерное разоружение в мире, - Зеленский

Государственная граница Украины является актуальной линией противостояния.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский сегодня во время обращения к участникам Копенгагенского демократического саммита, передает Цензор.НЕТ.

"И следует всем нам вспомнить Будапештский меморандум, нарушение которого Россией добавляет этой картине максимального цинизма. Этим нарушением Россия нивелировала всю борьбу за ядерное разоружение в мире", - отметил он.

"Чего теперь стоят слова о ядерном разоружении, если на Украину, у которой забрали третий по мощности ядерный арсенал, совершило нападение государство, которое было среди подписавшихся под обязательством воздержаться от агрессии и до сих пор остается ядерным государством?" – добавляет он.

"Итак, возвращаясь к вопросу о том, где проходит линия противостояния между свободой и угнетением, следует сказать, что она проходит также между способностью просто говорить что-либо и готовностью действовать для подкрепления тех или иных слов – обещаний избирателям, слов на переговорах и текстов конвенций. На украинской границе, на украинском Донбассе, под Харьковом, на юге Украины мы можем сейчас видеть, что украинский народ действительно готов подкрепить слова о своей независимости соответствующими действиями в защиту независимости. Но где та граница, на которой будет видно, что и Европа готова подкрепить все важные для себя слова ответными действиями?" - поднимает вопрос Зеленский.

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