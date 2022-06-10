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Финляндия передаст Украине новую помощь военного назначения

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Финляндия передаст Украине новую помощь военного назначения
Финляндия объявила, что передаст Украине новую помощь военного назначения, однако детали пакета не раскрывают.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Минобороны Финляндии.

Президент Саули Нииносте одобрил предложение правительства о предоставлении Украине дополнительной помощи военного назначения.

"Финляндия не забудет Украину и украинцев. Мы продолжаем помогать и отправляем новый пакет оборонного оборудования", – прокомментировал министр обороны Антти Кайкконен.

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Что именно войдет в пакет и когда это оборудование может быть доставлено – не раскрывают из соображений безопасности.

По его словам, эта помощь отвечает актуальным потребностям Вооруженных сил Украины.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Фінам-черговий респект...
  • vidasik
    Litva 6 dronov Magyla nazyvajet Ukraine peredast eto s Bayraktarom.Elektriceskije dlia novodki artileriji
  • частный сектор
    такими темпами уже скоро
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