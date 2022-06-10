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В Нидерландах состоялось последнее судебное заседание по сбитому над Донбассом MH17

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В Нидерландах состоялось последнее судебное заседание по сбитому над Донбассом MH17
В Нидерландах завершилось последнее судебное заседание по гибели рейса "Малайзийских авиалиний", сбитого в небе над Донбассом в июле 2014 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Twitter Объединенной международной группы по уголовному расследованию MH17.

"Сегодня был последний день суда по MH17. Объявление приговора ожидается в ноябре или декабре 2022 года", - говорится в сообщении. Также прикреплены ссылки на сайт, где можно ознакомиться с точкой зрения прокуроров по делу MH17.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате падения погибли 298 человек.

19 июня 2019 года JIT назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них – россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, на то время - заместитель главы "разведывательной службы ДНР". Четвертый – украинец Леонид Харченко, воевавший на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 г. в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, подозреваемые по делу, не явились на заседание.

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Топ комментарии

  • Бенина Мама
    После того, как эти гандоны штопаные отказались поддержать вступление Украины в ЕС, их "приговор" относительно виновных в сбитии самолёта может быть и таким:
  • Сергей Иванченко 01727d49
    Смешнюни!!! "У листопаді або грудні" И шо вы их по итогу в тюрьму посадите?? Или глубокую озабоченность выразите??? Или еще какое нибудь словоблудие придумаете??Все как то ближе и ближе к северно корейскому правосудию склоняюсь, иначе все это треп, и не более!!!
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Вы уверены что это произойдет? Я нет.
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