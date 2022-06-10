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Советника Витренко Диденко, который в разгар войны приобрел "Бентли", уволили, - Нафтогаз

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Советника Витренко Диденко, который в разгар войны приобрел "Бентли", уволили, - Нафтогаз
С НАК "Нафтогаз Украины" уволили советника председателя правления Олега Диденко.

Об этом говорится в сообщении компании в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении отмечается, что "Нафтогаз" "не комментирует и не несет ответственность за личную жизнь сотрудников".

Напомним, народный депутат Алексей Кучеренко опубликовал в фейсбуке данные, что советник главы правления "Нафтогаза" Олег Диденко в конце мая приобрел новый автомобиль "Бентли" за 500 тысяч долларов.

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Диденко шесть лет возглавлял "Газ Украины". Витренко, возглавив "Нафтогаз", пригласил Диденко быть его советником.

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Топ комментарии

  • user009
    і через місяць відновиться через суд, ще й компенсацію отримає
  • Ніна Тарасюк
    що це за ідіотська філософія життя - красти гроші і купляти бентлі... Діденко, тобі не в западло витрачати такі гроші на себе, коли кращі хлопці - твої співгромадяни - гинуть за те, щоб ти, падло, солодко спало і смачно їло... Я абсолютно не прихильник теорії шарікова про "отнять і подєліть", але ж має бути совість у людей... для чого тобі те бентлі.... купи тойоту і все інше використай з користю для держави і суспільства, почисти карму... але ж ні... ніхто з таких гнид не думає про те, в якому вигляді стане перед богом...
  • Cвітлана Хорішко b7c90c64
    Це просто взяв і плюнув усім загиблим на могили
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