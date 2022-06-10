Советника Витренко Диденко, который в разгар войны приобрел "Бентли", уволили, - Нафтогаз
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С НАК "Нафтогаз Украины" уволили советника председателя правления Олега Диденко.
Об этом говорится в сообщении компании в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
В сообщении отмечается, что "Нафтогаз" "не комментирует и не несет ответственность за личную жизнь сотрудников".
Напомним, народный депутат Алексей Кучеренко опубликовал в фейсбуке данные, что советник главы правления "Нафтогаза" Олег Диденко в конце мая приобрел новый автомобиль "Бентли" за 500 тысяч долларов.
Диденко шесть лет возглавлял "Газ Украины". Витренко, возглавив "Нафтогаз", пригласил Диденко быть его советником.