Абитуриенты, которые не смогут выехать с оккупированных территорий, будут поступать в вузы по результатам дистанционного собеседования, - Шкарлет

Для абитуриентов, которые не смогут выехать на подконтрольную территорию, будет предусмотрена сдача вступительных экзаменов в формате дистанционного индивидуального устного собеседования.

Об этом сообщил в телеграм-канале министр образования и науки Сергей Шкарлет, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы продолжаем подготовку к вступительной кампании 2022 года и делаем все, чтобы все желающие могли учиться в высших учебных заведениях Украины. Несмотря на блокирование оккупантами выезда абитуриентов, мы боремся за каждого нынешнего и будущего украинского студента", - отметил чиновник.

В частности, по его словам, целью является предоставление абитуриентам с временно оккупированных территорий и зоны активных боевых действий возможностей принять участие в национальном мультипредметном тесте (НМТ).

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"Для этого вступительные экзамены будут проводиться в три сессии (июль, август, сентябрь) в Украине и за рубежом. Также предусмотрены дополнительные периоды регистрации на тестирование и возможность смены ранее указанного места его прохождения", - говорится в сообщении.

Также власти нарабатывают решение о предоставлении таким поступающим возможности сдавать НМТ на общих началах в местах, откуда можно безопасно добраться временному экзаменационному центру.

"Для абитуриентов, которые не смогут выехать на подконтрольную правительству территорию или насильственно перемещены на временно оккупированную территорию (АР Крым, Севастополь, ОРДЛО), территорию Российской Федерации или Республики Беларусь, будет предусмотрена сдача вступительных экзаменов в формате дистанционного индивидуального устного собеседования или творческого конкурса. Вступая в контрактную форму обучения (на большинство специальностей), поступающему достаточно подать мотивационное письмо", - написал министр.

Кроме того, Шкарлет отметил, что все жители временно оккупированных территорий и мест проведения военных действий, которые получат положительные результаты на вступительных экзаменах, смогут воспользоваться специальной квотой (квота-2) в высших учебных заведениях или гарантированно поступить в профессиональное заведение высшего образования.

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