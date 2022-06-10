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Урожай может сократиться на 40%, из-за войны потеряно 25% пахотных земель, - Минагрополитики

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Урожай может сократиться на 40%, из-за войны потеряно 25% пахотных земель, - Минагрополитики
Из-за полномасштабного вторжения России урожай 2023-го в Украине может быть меньше на 40%.

Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Мы ожидаем, что урожай будет примерно на 35% меньше, чем в предыдущие годы. То есть примерно на 30 млн тонн меньше, на 35-40% меньше, почти половина урожая в прошлом году", - сказал он.

Кроме того, около 500 тысяч тонн зерна страна-агрессор Россия украла с оккупированных территорий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за вторжения России урожай в Украине будет меньше на 20%, - британская разведка

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Топ комментарии

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
  • Right Right 2d264255
    В першу чергу території втрачено через не підготовку до війни нашого шашличника
  • Frol Fedoroff
    Надо считать 80%. Орки не дадут собрать урожай зерновых
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