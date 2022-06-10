В Запорожской области вводится комендантский час с вечера 11 июня до утра 13 июня, - ОВА

На большинстве территории Запорожской области в эти выходные будет действовать продленный комендантский час.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, информирует Цензор.НЕТ.

"Учитывая активные боевые действия, ведущиеся в области и учитывая реальную угрозу жизни и безопасности людей, а также для обеспечения общественного порядка во время празднования Троицы в 2022 году областной военной администрацией принято решение о введении продленного комендантского часа в отдельных районах области", - говорится в сообщении.

Удлиненный комендантский час вводится на территории Васильевского, Бердянского, Мелитопольского, Пологовского районов Запорожской области.

Она начнется в 22.00 11 июня и закончится в 05.00 13 июня 2022 года.

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Во время комендантского часа запрещено находиться на улице и других общественных местах без спецпропусков.