Новости • Война

Состоялся 11-й обмен пленными, - Ким. ВИДЕО

13 75615
Состоялся 11-й обмен пленными, - Ким. ВИДЕО
Украина и Россия одиннадцатый раз обменялись пленными. В частности, из плена освобожден и глава одной из громад Николаевщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня состоялся 11-й обмен благодаря штабу по работе с пленными... Два месяца был в плену наш глава ОТГ Пилипенко, которого уже достали, мы вели переговоры очень долго... Сейчас он уже здесь", - сказал он.

Ким добавил, что ранее не публиковали информацию об обмене, чтобы операция могла пройти успешно.

Читайте: Содержание одного пленного россиянина стоит Украине 3000 грн в месяц, - Минюст

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Jose Rodriguez Gacha
    то так розумію,що знову обміняли оркосвиней на цивільних в тому числі? Чудово,просто чудово...
  • Green sheet
    Да как то насрать на етого Пилипенка. Когда Азов будете менять?
  • sergey Lyashko
    На таксистів.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости