Россия может начать наступление на Днепр, Запорожье и Одессу, если полностью оккупирует Донбасс, - Скибицкий
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Если России удастся полностью захватить Донецкую и Луганскую области, то оккупанты могут начать новое наступление на Днепр, Запорожье и Одессу.
Об этом заявил в интервью The Guardian представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛігаБізнесІнформ.
По его мнению, в случае успеха на востоке россияне используют Донбасс в качестве плацдарма для нового наступления.
Также Скибицкий заявил, что в Запорожской и Херсонской областях российские войска окопались для долгосрочной обороны, построив двойные и иногда тройные линии обороны.
"Теперь вернуть эту территорию будет сложнее. И именно поэтому нам нужно оружие", – сказал представитель ГУР.