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Переломный момент еще не наступил. Основная задача сейчас – сдерживать врага, – нардеп "Голоса", воин Костенко

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Переломный момент еще не наступил. Основная задача сейчас – сдерживать врага, – нардеп "Голоса", воин Костенко
Переломный момент во время широкомасштабного вторжения еще не наступил. Сейчас силы обороны Украины удерживают противника, несмотря на то, что не хватает техники, способной поражать врага на дальних дистанциях.

Об этом сообщил Цензор.НЕТ Роман Костенко, народный депутат "Голоса", который сейчас защищает юг Украины.

"Мы сломали планы врага, но переломный момент еще не наступил. Противник давит всеми силами и средствами, мы должны делать немало, чтобы удержаться на занятых рубежах и создать условия для того, чтобы выбить врага с нашей территории", - сообщил Костенко.

По словам нардепа, проблему может решить поступление в наши войска высокоточных дальнобойной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

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"Должны понимать, что мы воюем с армией, которая в десятки раз нас превышает по количеству техники. У России много запасов советского вооружения, они могут себе позволить бить по нам и бить издалека. Мы отвечаем, в частности, и благодаря тому, что у нас появилась техника партнеров. Пока остается проблема поражения противника на дальние дистанции. Знаю, что ведутся переговоры с партнерами, чтобы быстро закрыть эту нишу", - подчеркнул защитник Украины.

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Топ комментарии

  • Бенина Мама
    Ставлю лайк Роману, а не описываемой им ситуации, которая даёт мало оптимизма.
    Но пока такие, как Роман защищают Украину, Куйлу вонючему её не одолеть.
  • Ihor V
    Ворог не тільки на передовій, а він також у тилу: хламідія який бореться за зняття санкцій з рашистів, татаров який знищує судову систему, дєрьмак який баригує гуманітаркою і національними інтересами
  • Сергей Гусаченко fe44ea74
    Нисколько не умаляю мужественный поступок Костенко, но народных депутатов выбирают как законодательную власть и сейчас действенные и толковые законы нужны не меньше чем дальнобойные гаубицы. В Раде пытаются протолкнуть идиотские и антиукраинские законы, поэтому для народного депутата сейчас фронт там.
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