Польша серьезно относится к угрозам со стороны России по поводу ядерного удара, - посол Цихоцкий

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий заявил, что его страна серьезно воспринимает угрозы со стороны России, в частности, обсуждение на российском телевидении ядерных ударов по Польше.

Об этом он сообщил в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в Польше вполне серьезно воспринимают публичные угрозы российских политиков об "очереди на денацификацию" после Украины, или обсуждении ядерных ударов по Польше на российских каналах.

Читайте: Россияне продемонстрировали свою "культуру" в Буче, Ирпене и других городах, - посол Польши Цихоцкий

"У нас нет никаких иллюзий. Цель агрессии, которая началась в конце февраля, - не захватить отдельные города Украины, а заставить всех в Европе вернуться на 30-40 лет назад. Мы понимаем, что Россия будет реализовывать эту цель где-то военными инструментами, где-то экономическими, где-то дипломатическими, и осознаем, что если бы мы не решили поддержать Украину, то они бы дошли до нас быстрее", - заявил дипломат.