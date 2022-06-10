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Оккупант рассказывает жене об условиях, в которых воюет: "У меня уже пятый уровень бомжа, бл#дь", - перехват СБУ. АУДИО

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Воюющие на Донбассе оккупанты теряют боевой дух и жалуются родным, что чувствуют себя бомжами.

Об этом свидетельствует новый перехват СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Оккупант - командир танка, который со своим подразделением находится в Донецкой области, на вопросы жены о боевом духе отвечает: "…уже ни у кого не боевое (настроение – ред.). Все уже за##ало тут всех".

Ведь длительное время они живут в лесу, без условий: "... мы живем, как бомжи. У меня уже пятый уровень бомжа".

Смотрите: Оккупанты хотели раздать на Киевщине советские паспорта, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Топ комментарии

  • Mykola Trofimenko
    Що значить "уже пятый"? У вас лапатніков від народження як мінімум десятий, а протягом життя ще збільшується
  • Старый зольдат
    Срочно переходи с пятого уровня бомжа на первый уровень жмура. И у тебя, конченного утырка, сразу исчезнут все проблемы.
  • Дмитро Хлопченко ae9eba52
    Був десятий, побачив унітаз та туалетний папір, щось крадене вдів ото перейшов на п'ятий рівень
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