Франция "ведет переговоры со сторонами" по деблокаде Одесского порта, - советник Макрона

В Елисейском дворце сообщили, что Франция готова принять участие в операции по снятию блокады порта в Одессе и вывозу оттуда украинского зерна.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV, пишет Цензор.НЕТ.

"Мы ведем переговоры со сторонами, чтобы состоялась операция, которая позволит получить полностью безопасный доступ в Одесский порт, то есть позволит судам пройти, несмотря на то, что море заминировано", - сообщил советник президента Франции.

Ранее в Елисейском дворце подчеркнули, что Франция желает, чтобы Украина вышла победителем в войне с Россией – так там прокомментировали критику в адрес президента Эмманюэля Макрона за его слова, что Россию нельзя "унижать".

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"Как уже имел возможность сказать президент (Макрон), мы желаем Украине победы. Мы стремимся к восстановлению территориальной целостности Украины. Мы хотим, чтобы этот конфликт, война России против Украины прекратилась как можно быстрее", - добавили в офисе Макрона.