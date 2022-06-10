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Украина способна вытеснить Россию из Донбасса, - Уоллес

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Украина способна вытеснить Россию из Донбасса, - Уоллес
Режим Путина – на грани коллапса. По крайней мере, в том, что касается военной мощи.

Об этом министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал в Киеве во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Я вижу много общего в нашей истории, потому что, во-первых, гораздо сильнее армия противника, фашистский режим. Да, действительно, мы сейчас видим, что Украина способна вытеснить Россию из Донбасса. Мы видим, что тот режим, о котором я уже сказал, он на грани коллапса, по крайней мере, в том, что касается военной мощи. То есть они сейчас тоже на грани истощения", – сказал Уоллес.

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Топ комментарии

  • Verbytskyj Rostyslaw
    Ще б смердючу свиню Ермака викинути. Безумну, арахамію, Лещенка, Арестовичу і решту зеленої нечисті
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Українська армія повикидає всіх кацапських смердючих свиней не тільки з Донбасу а й з усієї своєї території...
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Это англичане заставляют неЛоха выполнять обязанности Главнокомандующего, ибо он опять не хочет освобождать захваченные территории. Спасибо Великобритании и Боже храни Королеву!!!
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