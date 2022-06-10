Германия с января по май на 60% увеличила импорт из России по сравнению с 2021 годом, - посол Мельник

С начала января по конец апреля Германия на 60% нарастила импорт из страны-оккупанта России по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Такие данные привел украинский посол в Берлине Андрей Мельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГАБізнесІнформ.

Он привел в качестве доказательства статистку по импорту/экспорту от Восточного комитета немецкой экономики.

"Это безумие. Несмотря на агрессивную войну России (начало вторжения - в конце февраля. - Ред.), Германия <...> перевела Москве еще почти 6 млрд евро", - рассказал дипломат.

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По данным таблицы, торговля между Германией и Украиной в тот же период упала на 11%.