Германия с января по май на 60% увеличила импорт из России по сравнению с 2021 годом, - посол Мельник
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С начала января по конец апреля Германия на 60% нарастила импорт из страны-оккупанта России по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Такие данные привел украинский посол в Берлине Андрей Мельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГАБізнесІнформ.
Он привел в качестве доказательства статистку по импорту/экспорту от Восточного комитета немецкой экономики.
"Это безумие. Несмотря на агрессивную войну России (начало вторжения - в конце февраля. - Ред.), Германия <...> перевела Москве еще почти 6 млрд евро", - рассказал дипломат.
По данным таблицы, торговля между Германией и Украиной в тот же период упала на 11%.