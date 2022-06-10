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Президенту Грузии Зурабишвили правительство не разрешило посетить Украину

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Президенту Грузии Зурабишвили правительство не разрешило посетить Украину
Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время визита в Брюссель заявила, что правительство не дало ей разрешение совершить визит в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Грузия Online".

По словам президента, она прибыла в европейскую столицу для поддержки кандидатуры Грузии, при этом правительство отказало ей в осуществлении визитов во Францию, Польшу и Украину.

"Я хотела посетить Францию, Польшу и, возможно, Украину, которую мы должны благодарить за ускоренный процесс обсуждения кандидатуры (на вступление в ЕС), но вновь получила отказ", – сказала она.

Согласно 52-й статье Конституции Грузии, президент осуществляет представительские полномочия во внешних сношениях, ведет переговоры с иностранными государствами и международными организациями с согласия правительства.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Уряд Грузії-прарасєйскає гавно...
  • Vsevolod Marchenko
    А чому б не сказати, що не дозволив нєкий Бздина Іванішвілі, на утриманні якого перебуває уряд Грузії та самої мадам Саломе.
  • Wlad5495
    Куда їх у Європу? Це буде друга мадярщина!
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