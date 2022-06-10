Изъятые правоохранителями клистроны для зенитно-ракетных комплексов передали оборонному предприятию, - Офис Генпрокурора

Решением суда, изъятые правоохранителями детали зенитно-ракетных комплексов – клистроны, передали оборонному предприятию.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Комплектующие средства ПВО переданы для восстановления украинской техники.

При принципиальной позиции прокуроров Офиса Генерального прокурора суд передал оборонному предприятию высокотехнологичные приборы, которые не производятся в Украине и являются одной из основных составляющих зенитно-ракетных комплексов - клистроны.

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Они были изъяты в ходе досудебного расследования уголовного производства у лиц, незаконно ввезенных на территорию Украины и планировавшихся продать оборонным предприятиям по завышенной стоимости.

Следует отметить, что эти клистроны в 2021 году были украдены в одной из воинских частей Российской Федерации, а их стоимость составляет сотни тысяч долларов США", - говорится в сообщении.