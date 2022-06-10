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Изъятые правоохранителями клистроны для зенитно-ракетных комплексов передали оборонному предприятию, - Офис Генпрокурора

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Изъятые правоохранителями клистроны для зенитно-ракетных комплексов передали оборонному предприятию, - Офис Генпрокурора
Решением суда, изъятые правоохранителями детали зенитно-ракетных комплексов – клистроны, передали оборонному предприятию.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Комплектующие средства ПВО переданы для восстановления украинской техники.

При принципиальной позиции прокуроров Офиса Генерального прокурора суд передал оборонному предприятию высокотехнологичные приборы, которые не производятся в Украине и являются одной из основных составляющих зенитно-ракетных комплексов - клистроны.

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Они были изъяты в ходе досудебного расследования уголовного производства у лиц, незаконно ввезенных на территорию Украины и планировавшихся продать оборонным предприятиям по завышенной стоимости.

Следует отметить, что эти клистроны в 2021 году были украдены в одной из воинских частей Российской Федерации, а их стоимость составляет сотни тысяч долларов США", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Стороннімв Богдан
    Зловмисники планували незаконно підвищити обороноздатність української Армії.
  • Стороннімв Богдан
    Планували незаконно підвищити обороноздатність української Армії.
  • Oleksiy Tym
    "Завышенная" - идешь к другому продавцу.
    А если нет другого и край как надо - то идешь и воруешь у кацапов.
    А если сам не можешь то целуешь ноги тому, кто смог и не воняешь про "завышенную".

    Купить/украсть у кацапов, довезти до границы, пройти кацапскую границу (это все немалых денег стоит) и попасться на наших супер бдительных.

    За такие операции надо госнаграды вручать, а не уголовные дела шить.

    Напомню, военный клистрон невозможно применить в хозяйстве - он используется только в излучающей части радиолокатора.
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