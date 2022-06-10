Решение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС станет переломным на ее пути к победе в войне с Россией, - Стефанчук

Решение о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в Европейский Союз может стать переломным на пути к победе в войне с Российской Федерацией, считает председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Это не просто решение, которое будет принято 23-24 июня. Это большой политический импульс, который услышит Украина", - сказал Стефанчук на встрече с нидерландскими коллегами – спикером палаты представителей Верой Бергкамп и спикером сената Яном Энтони Брауном в пятницу. Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как сообщает сайт украинского парламента, Стефанчук подчеркнул, что решение о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС может стать переломом в войне и даст мотивацию каждому украинцу на пути к победе в войне с Россией.

По словам спикера украинского парламента, это решение станет историческим, и его ждут все украинские граждане: и президент Владимир Зеленский, и те, кто сегодня находится далеко за пределами страны, и те, кто ее защищает на фронте.

"Украина четко понимает, что решение о получении статуса кандидата - это еще не решение о получении окончательного статуса члена ЕС. Это только первая отправная юридическая точка, после которой нужно пройти большой сложный путь. Но Украина готова с честью пройти его и не нуждается в поблажках" , – заверил Стефанчук.

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Он отметил, что такое решение необходимо не только Украине, но и Европейскому Союзу.

"Это решение нужно не только Украине, это решение нужно ЕС. Сегодня 91% украинцев поддерживают путь в ЕС, в то же время 66% европейцев поддерживают это стремление украинцев", - сказал спикер Верховной Рады.

Он выразил надежду, что не без помощи Нидерландов решение будет для Украины положительным.

"Сейчас пора Украине почувствовать восхищение от общего и мощного решения всего ЕС… Надеюсь, что мои аргументы предоставят возможность вам убедить ваших коллег. Вы являетесь лидерами в парламенте, на вас ориентируются очень многие депутаты. Верю, что наше доверительное сотрудничество перерастет в положительное решение ", – подчеркнул Стефанчук.

Он попросил Бергкампа и Брауна сделать все, чтобы надежды украинских граждан оправдались. "Мы не можем изменить географию, но можем изменить историю. Но сами этого сделать не можем, нам очень нужна ваша поддержка. Для украинцев это действительно очень важное решение, поэтому прошу вас отнестись с максимальным вниманием к его принятию", - сказал Стефанчук.

Со своей стороны, Бергкамп заверила, что поняла месседжи Стефанчука. "Будьте уверены, что мы ясно услышали ваше сообщение и сделаем все возможное, чтобы донести его до наших политиков, коллег в парламенте", - сказала Бергкамп.

Как сообщалось, с 9 июня Стефанчук находится с рабочим визитом в Нидерландах.

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