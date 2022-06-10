НАТО сомневается в способности России атаковать Швецию и Финляндию

НАТО считает, что Российская Федерация не намерена использовать военную агрессию против Швеции и Финляндии.

Об этом сообщил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане на саммите демократии в Копенгагене. Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Заместитель генсека НАТО выступал через несколько часов после того, как президент РФ Владимир Путин якобы намекнул на амбиции по поводу новых вторжений, чтобы расширить территорию России.

Джоане считает, что эти северные страны вряд ли будут мишенью России.

Смотрите: "Нравится, не нравится - НАТО расширяется. Я уже вижу, как Скабеева сжигает альбом "АВВА", - российский юморист Галкин о вступлении Швеции и Финляндии в альянс. ВИДЕО

По его словам, НАТО не видит признаков того, что Москва имеет "способность или намерение быть военно-агрессивной против Швеции и Финляндии".

Кроме того, заместитель генсека уверен, что страны присоединятся к Альянсу, несмотря на возражения Турции.