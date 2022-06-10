Государство планирует предоставить гранты на обучение на ИТ-курсах 60 тыс. украинцев, - Шмыгаль
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета Министров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Шмыгаль отметил, что в 2021 году количество ИТ-специалистов в Украине выросло на рекордные 50 тысяч человек, но многие компании все равно имели дефицит кадров. ИТ-специалисты, по его словам, в последние годы стали настоящим средним классом в Украине, поэтому государство хочет увеличить внимание к сектору и помочь тем, кто хочет пойти в ИТ.
"Украинцы, желающие получить квалификацию junior developer, графический дизайнер или другой технической специальности, смогут получить грант, который можно будет потратить только на обучение на ИТ-курсах. Государство выделит финансирование для 60 тысяч украинцев, которые смогут после этого найти работу в этой сфере", - отметил премьер.
Шмыгаль считает, что эти грантовые программы могут стать подлинным драйвером роста для экономики.