Посол Польши Цихоцкий - Шольцу и Макрону по поводу призывов "сохранить лицо Путину": "Пусть отдают свой Бранденбург или Пиренеи"

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий предложил европейским политикам, призывающим "сохранить лицо Путину", отдать России свои территории, а не украинские, вероятно, намекая на определенные призывы со стороны президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца.

Об этом он сообщил в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня Россия целенаправленно создала ситуацию, когда союзники будут давить на Украину, чтобы заставить ее пойти на уступки.

"Что для них Донетчина или Луганщина? Озвучивались мнения, что нужно спасать кому-то лицо. Пусть отдают свой Бранденбург или Пиренеи", – заявил Цихоцкий.

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Дипломат заверил, что Польша делает все возможное, чтобы Украина осталась в центре внимания союзников, а страны-партнеры "не сходили с дистанции".