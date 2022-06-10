Дания поддерживает европейское стремление Украины, - МИД

Министр иностранных дел Дании Еппе Кофод заявляет о поддержке датской стороной европейских стремлений Украины и помощи в реформах, необходимых для получения статуса кандидата в члены ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает пресс-служба посольства Королевства Дания в Украине в пятницу.

"Дания полностью поддерживает европейское стремление Украины. Поэтому Дания также поддержала скорейшее инициирование процесса, необходимого для обработки запроса. Сейчас мы ожидаем заключения Европейской комиссии о том, насколько Украина отвечает критериям, необходимым для продолжения процесса", - сказал Кофод.

"С датской стороны мы полностью сосредоточены на помощи Украине в реформах, необходимых для обретения статуса кандидата и приближения к ЕС. Украина принадлежит к Европейской семье", - добавил глава датского внешнеполитического ведомства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дания и Нидерланды не поддерживают предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, - Bloomberg