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Дания поддерживает европейское стремление Украины, - МИД

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Дания поддерживает европейское стремление Украины, - МИД
Министр иностранных дел Дании Еппе Кофод заявляет о поддержке датской стороной европейских стремлений Украины и помощи в реформах, необходимых для получения статуса кандидата в члены ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает пресс-служба посольства Королевства Дания в Украине в пятницу.

"Дания полностью поддерживает европейское стремление Украины. Поэтому Дания также поддержала скорейшее инициирование процесса, необходимого для обработки запроса. Сейчас мы ожидаем заключения Европейской комиссии о том, насколько Украина отвечает критериям, необходимым для продолжения процесса", - сказал Кофод.

"С датской стороны мы полностью сосредоточены на помощи Украине в реформах, необходимых для обретения статуса кандидата и приближения к ЕС. Украина принадлежит к Европейской семье", - добавил глава датского внешнеполитического ведомства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дания и Нидерланды не поддерживают предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, - Bloomberg

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  • Alexander Kravchenko
    Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра запевнив у підтримці євроінтеграційних прагнень України.

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    Джерело: Руслан Стефанчук у фейсбуці
  • Yuri Gromov
    Україна то мотивована, але баба Беня - навпаки, їй той ЄС, як серпом по атрибутах дідуся.
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