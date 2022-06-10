МИД Германии о "смертных приговорах" иностранным бойцам ВСУ: "Это полное игнорирование Россией международного права"

Правительство Германии резко раскритиковало смертные "приговоры" в оккупированном Донецке, произнесенные трем иностранным гражданам, воевавшим за Украину.

Соответствующую оценку озвучил спикер МИД Германии в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

По словам спикера, эти "приговоры" шокируют и федеральное правительство Германии их осуждает.

"Это свидетельствует об очередном полном игнорировании Россией элементарных принципов международного гуманитарного права", - отметил представитель министерства иностранных дел Германии.

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"Члены вооруженных сил, а также военнослужащие, воюющие на стороне Украины, являются так называемыми комбатантами, независимо от их национальности, и имеют особую защиту в соответствии с международным гуманитарным правом", - добавил представитель министерства.

Как сообщалось, так называемый "суд" в Донецке приговорил к смертной казни иностранных добровольцев, воевавших на стороне Украины - марокканца и двух британцев.