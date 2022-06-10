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МИД Германии о "смертных приговорах" иностранным бойцам ВСУ: "Это полное игнорирование Россией международного права"

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МИД Германии о "смертных приговорах" иностранным бойцам ВСУ: "Это полное игнорирование Россией международного права"
Правительство Германии резко раскритиковало смертные "приговоры" в оккупированном Донецке, произнесенные трем иностранным гражданам, воевавшим за Украину.

Соответствующую оценку озвучил спикер МИД Германии в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

По словам спикера, эти "приговоры" шокируют и федеральное правительство Германии их осуждает.

"Это свидетельствует об очередном полном игнорировании Россией элементарных принципов международного гуманитарного права", - отметил представитель министерства иностранных дел Германии.

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"Члены вооруженных сил, а также военнослужащие, воюющие на стороне Украины, являются так называемыми комбатантами, независимо от их национальности, и имеют особую защиту в соответствии с международным гуманитарным правом", - добавил представитель министерства.

Как сообщалось, так называемый "суд" в Донецке приговорил к смертной казни иностранных добровольцев, воевавших на стороне Украины - марокканца и двух британцев.

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Топ комментарии

  • Anton Oliinyk
    когда-нибудь и до вас дойдет, что расея - игил с ядерной кнопкой!
  • juice
    Та вони насрали на Шольца і вашу країну. Ви раніше робили все що хотіла єрефія.
  • Firewall Connect
    https://petition.president.gov.ua/petition/127202
    Визнати ДНР та ЛНР терористичними організаціями
    Почему ЛНР и ДНР до сих пор не обозначены и не признаны террористическими организациями?
    Это надо сделать немедленно и внести их в список соответствующих экстремистких и террористических организаций и требовать чтобы другие страны тоже их таковыми признали! В условиях войны это можно сделать за 1 день!
    Подобные "псевдо-судебные процессы" однозначно направлены на легитимизацию этих банд формирований, это бред!
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