МИД Германии о "смертных приговорах" иностранным бойцам ВСУ: "Это полное игнорирование Россией международного права"
Соответствующую оценку озвучил спикер МИД Германии в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
По словам спикера, эти "приговоры" шокируют и федеральное правительство Германии их осуждает.
"Это свидетельствует об очередном полном игнорировании Россией элементарных принципов международного гуманитарного права", - отметил представитель министерства иностранных дел Германии.
"Члены вооруженных сил, а также военнослужащие, воюющие на стороне Украины, являются так называемыми комбатантами, независимо от их национальности, и имеют особую защиту в соответствии с международным гуманитарным правом", - добавил представитель министерства.
Как сообщалось, так называемый "суд" в Донецке приговорил к смертной казни иностранных добровольцев, воевавших на стороне Украины - марокканца и двух британцев.