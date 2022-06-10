Кулеба и Трасс обсудили усиление давления на Россию

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Соединенного Королевства Элизабет Трасс обсудили вопросы усиления санкционного давления на РФ и освобождения военнопленных, содержащихся в оккупированном РФ Донецке.

"Во время телефонного разговора с британской коллегой Лиз Трасс скоординировали усиление давления на Россию. Я с нетерпением жду следующего раунда санкций Великобритании. Мы также согласились, что никто в мире не вправе устать от этой войны, пока Украина не победит", - написал Кулеба в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

Глава МИД Украины также отметил, что он вместе с Трасс "решительно осуждают фиктивный суд над военнопленными в оккупированном Россией Донецке". "Они являются комбатантами и защищены международным гуманитарным правом, которое требует соответствующих отношений. Мы продолжаем совместно работать над тем, чтобы обеспечить их освобождение", - добавил Кулеба.

Как сообщалось, так называемый "суд" в оккупированном РФ Донецке приговорил к смертной казни иностранных добровольцев, воевавших на стороне Украины - марокканца и двух британцев.

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