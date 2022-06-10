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Австрия поддержит предоставление Украине статуса кандидата в ЕС, если его получат другие претенденты

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Австрия поддержит предоставление Украине статуса кандидата в ЕС, если его получат другие претенденты
Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что статус кандидата на членство в ЕС должен предоставляться Украине при условии предоставления этого статуса одновременно и другим претендентам – странам Западных Балкан и Молдовы.

Об этом глава австрийского правительства заявил в пятницу во время пресс-конференции в Таллинне с премьер-министром Эстонии Каей Каллас. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Укринформ со ссылкой на АРА.

"Во время визита в Эстонию в пятницу федеральный канцлер Карл Нехаммер дал понять, что согласится на статус кандидата на вступление Украины в ЕС только вместе со статусом других претендентов", - говорится в сообщении.

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Как отмечает АРА, во время пресс-конференции в Таллинне австрийский канцлер заявил, что для Австрии условием является то, что если Украине будет предоставляться статус кандидата на вступление, то "то же касается и государств Западных Балкан и Республики Молдова".

Нехаммер также прокомментировал вопрос о переговорах с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что для прекращения войны необходимо говорить со всеми, кто участвует в войне.

Топ комментарии

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Крутиться як мондовошка на склі!!!)))
  • Ihor V
    Дурень дурною думкою багатіє. Так само і ти. З'їзди у Зах Європу і попитай у місцевих, чи хочуть вони бачити ісламську туреччину у союзі. А потім поцікався чи відповідає авторитарна туреччина офіційним критеріям для вступу. Коротше, туреччина сама просрала своє євромайбутнє. Шари такої як з НАТО їм вже не буде. З Україною прямопротилежна ситуація, зараз громадяни ЄС бачать в нас європейців які боряться за зрозумілі для них цінності, і саме європейські виборці пушать своїх політиків аби ті відкривали перед нами євродвері.
    І другий момент, перед тим як писати дурниці про унії з польщами і балтіями, поцікався чи готові громадяни цих країн вийти із ЄС і відмовитися від комфортого життя заради союзу з країною євробомжом.
  • VOLVO XC 70
    неплохая кстати идея ...пакетное принятие что было собственно сделано в 2004 году принято сразу 8 стран..
    1995 год сразу три страны в том числе и Австрия
    1957 год сразу 6 стран
    А вообще в ЕС нир разу принимали ОДНУ страну 2-3 и так далее пакетно..
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